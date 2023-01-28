Шольц звернувся до народу після рішення передати Україні танки

Уряд Німеччини гарантує своїм громадянам безпеку та закликає довіряти рішенню щодо передачі Україні танків Leopard 2. Оскільки наша мета одна - не дати РФ рушити кордони силою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява канцлера Німеччини Олафа Шольця, яку цитує Stern.de.

"Багато громадян сильно занепокоєні. Звичайно, ви хочете миру в Європі, щоб війна не ставала ближчою, щоб уряд і канцлер зберігали нерви. Саме це я вам обіцяю, довіртеся уряду і мені. Ми приймаємо рішення, які завжди зважуються і узгоджуються на міжнародному рівні" , - заявив Шольц, звертаючись до громадян Німеччини.

Він наголосив, що з початку російського вторгнення в Україну його уряд завжди керувався трьома основними лініями.

"А саме: робити те, що необхідно, щоб підтримати Україну, уникати ескалації, оскільки між Росією і НАТО не може бути війни і діяти в координації з союзниками Німеччини, зокрема США" , - каже Шольц.

За його словами, саме цими принципами він керувався і при прийнятті рішення про постачання в Україну основних бойових танків Leopard.

"Наша мета зрозуміла: не дати Росії обійтися силовою зміною кордонів. Я вам обіцяю, що ми завжди пам'ятаємо про безпеку Німеччини" , - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини ухвалив історичне рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам їх реекспорт.

Згодом вже низка країн доєдналася до коаліції допомоги щодо танків, за останніми підрахунками, Україна може отримати від союзників щонайменше 321 танк.