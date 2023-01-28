Подоляк про можливу передачу Україні авіації та далекобійних ракет

Переговори із партнерами щодо можливості передачі Україні штурмової авіації та далекобійних ракет вже йдуть. І йдеться про прискорений режим обговорень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково. Точно так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії - артилерія, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено" , - заявив Подоляк.

При цьому він зазначив, є ще нюанси, які стосуються психологічного статусу країн-партнерів, які ще частково побоюються, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".

"Втім, вони поки що не можуть відмовитися від свого деякого консерватизму. Буквально за короткий час ми вийдемо на такі інструменти - авіацію і ракети" , - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі у рамках першого подібного пакета допомоги.

Додамо, останнім часом заяви від союзників щодо готовності передати Україні винищувачі лунають все частіше.

Про можливість передачі вже говорили в США та Нідерландах, також і Британія не проти постачання авіації українцям, але нібито вже після виведення росіян з окупованих територій України.

Зазначимо, що серед усіх винищувачів Україна хоче отримати саме F-16.