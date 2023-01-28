Багато народів перебувають нібито у в'язниці Росії. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що Чечні вдасться стати незалежною від Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомляє le Figaro.

Моравецький сподівається, що іншим народам вдасться звільнитись від Росії, у складі якої вони перебувають як "ув'язнені".

"Чечня може забрати свою незалежність. Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б забрати свою незалежність. Вони століттями боролися за свою свободу, і останні кілька десятиліть вони боролися з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність" , - заявив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, що згідно з даними розвідки, ПВК "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні.