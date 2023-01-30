У ЄС планують визнати іранський Корпус вартовими терористичною організацією

Франція та Німеччина підтримують ідею включити Корпус вартових ісламської революції (КШІР) до списку терористичних організацій у Європейському союзі. Юридична служба ЄС підготує укладання законності такого рішення протягом трьох тижнів, повідомляє Новое время.

За їхньою інформацією, Берлін та Париж висловилися на підтримку внесення КВІР у такий список на нещодавній зустрічі глав МЗС країн-членів Євросоюзу.

Передбачається, що юридична служба ЄС підготує укладання законності цього рішення протягом трьох тижнів. Видання також наводить слова верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, який підтвердив, що низка держав-членів підтримують цю пропозицію.

Як йдеться в публікації, визнання КВІР терористичною організацією, ймовірно, виключить можливість відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

У свою чергу парламент Ірану має намір змінити чинне законодавство та визнати армії країн ЄС терористичними організаціями.