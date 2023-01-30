ОГП: В Україні заарештовано майно російського олігарха Дерипаски

В Офісі генпрокурора повідомляють про арешт 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кошти підприємства були на депозитному рахунку Держмитслужби.

Раніше за клопотанням прокурорів було заарештовано майно цього суб'єкта господарювання — 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

На сьогодні загальна вартість заарештованих активів перевищує 1 млрд грн.

"2000 року це українське підприємство було приватизоване холдингом, що належить російському олігарху. Наразі він перебуває під санкціями США та ЄС" , — йдеться у повідомленні відомства.

В Офісі генпрокурора не називають прізвище олігарха, проте зазначають, що його холдинг є одним із найбільших у світі виробників алюмінію.

"Група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї" , — додали у відомстві.

Досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст України подав позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення у дохід держави активів російського олігарха Олега Дерипаски.