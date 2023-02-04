Гвардія наступу: у МВС назвали кількість добровольців за перший день

За перший день набору до "Гвардії наступу" звернулися вже тисячі потенційних добровольців. Фіксується позитивна динаміка щодо подачі заявок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За даними відомства, у ЦНАПи звернулися 3086 громадян. З них подали заявки - 527. До штурмових підрозділів Нацполіції виявили бажання долучитися 291 особа, до Нацгвардії - 114 та Держприкордонслужби - 122.

"На цільовий сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. До штурмових підрозділів Нацполіції - 535, Нацгвардії - 1200 та Держприкордонслужби - 314" , - йдеться в повідомленні.

При цьому на "гарячу лінію" з питань консультації щодо вступу та діяльності штурмових бригад МВС вже надійшло 480 дзвінків.

Щодо штурмових підрозділів Нацполіції - 142, Нацгвардії - 182 та Держприкордонслужби - 156.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", до яких можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій.