Генштаб: Сили оборони завдали 2 удари по позиціях ЗРК росіян

Авіація Сил оборони протягом доби завдала два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів російської армії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що крім того, авіація СО завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. А українські ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили противника.

Росіяни, в свою чергу, за понеділок завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.