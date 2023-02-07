Мороз та невеликий сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.
Сьогодні, 7 лютого, в Україні очікується морозна погода. У частині областей можливий невеликий сніг та шквальний вітер, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
За даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі Вінницької області, а також у Криму вдень пройде невеликий сніг. На решті території хмарно, але без істотних опадів.
Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. На півдні та сході України можливі шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів сьогодні вдень у середньому покажуть від нуля до -5 градусів, а вночі -4 -9 градусів.
У Карпатах та на Закарпатті вдень очікується до -10 градусів, а вночі до -17 градусів.
У Києві та області сьогодні хмарно, можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.
У столиці температура повітря вдень буде від -1 до -3 градусів, а вночі опуститься до -8 градусів.