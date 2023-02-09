Третина українців готова до розрахунків виключно цифровою карткою – опитування

Cashless залишається сталою звичкою українців попри всі виклики повномасштабної війни, а популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC помітно зросла.﻿ Про це свідчать результати дослідження MasterIndex від компанії Mastercard щодо платіжних уподобань українців - користувачів банківських послуг, повідомляє Економічна правда.

Так, вже кожен другий (51%) здійснював такі види розрахунків протягом останнього року, що на 11 в.п. вище, ніж роком раніше.

Третина ж українців стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.

Зазначається, що найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж року зросла у таких категоріях: комунальні послуги - де 75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше, ліки (61%), квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%), одяг та взуття (46%), а також проїзд у міському громадському транспорті (26%).

"При розрахунках у фізичних торгових точках 59% українців обирають саме безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазини, де можливість оплати карткою відсутня.

При цьому особливо зростає інтерес до українських брендів. Так, 58% опитаних зазначають, що протягом року частіше купували товари українського виробництва" , - йдеться у повідомленні.

Серед платіжних сервісів, які набули актуальності під час війни, особливої уваги заслуговує послуга "Готівка на касі", що дозволяє знімати готівку безпосередньо на касах магазинів, АЗС, аптек та інших торговельних точок при оплаті покупок карткою, додає Mastercard.

Цим сервісом минулого року скористалися 37% опитаних українців.

"Попри всі виклики повномасштабної війни, український фінансовий фронт тримає стійкість, забезпечуючи безперебійну роботу платіжної інфраструктури та критично важливий доступ українців до фінансових послуг.

Навіть за таких безпрецедентних обставин Україна стабільно залишається однією з передових країн з точки зору розвитку цифрових рішень, зокрема оплат цифровими картками" , - заявила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Опитування свідчить, що у 2022 році українці купували онлайн з такою ж частотою, як і в довоєнний рік: 88% мали досвід онлайн-замовлень, при цьому 64% опитаних робили покупки онлайн від одного до кількох разів на місяць.

Дослідження також показало, що в онлайн-оплатах українців помітно зросло використання цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та ін.): 37% опитаних, що на 17 в.п більше ніж роком раніше, вказали такий варіант оплати як один із найчастіших.

"Водночас знижується кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару: якщо у 2021 році таких було 39%, то минулого року їхня кількість зменшилася до 28%" , - додає Mastercard.

"Благодійність стала важливою частиною життя українців. Так, згідно з дослідженням MasterIndex, дві третини (66%) українців донатили безготівково протягом року.

Серед усіх українців, що отримували грошову допомогу від міжнародних організацій чи фондів у 2022-му році - 90% отримували її на банківську картку" , - додали автори дослідження.

Також повідомляється, що українці торік продемонстрували все більше зацікавлення криптовалютою.

Так, 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою: 13% вже мали такий досвід, що вдвічі більше ніж роком раніше, а 17% - планують здійснити крипто-операції упродовж цього року.

Дослідження ставлення українців до безготівкових платежів провела компанією InMind на замовлення Mastercard у листопаді – грудні 2022 року методом онлайн-опитування.

В опитуванні взяли участь 1502 респонденти у віці 18-60 років, що проживають у містах із чисельністю населення від 50 тис. осіб на контрольованій Україною території.