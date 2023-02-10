Укренерго: В енергосистемі значний дефіцит, найскладніша ситуація на Харківщині

Під час атаки РФ 10 лютого основною метою Росії знову були електростанції та об'єкти високовольної мережі. Найскладніша ситуація зараз на Харківщині – зараз там тривають аварійні відключення. Про це заявили в "Укренерго".

"Географія уражень – східні, західні та південні регіони України.

Найскладніша ситуація зараз на Харківщині. Наразі там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють у Хмельницькій області, а також зберігаються в Одеській та Київській областях" , - йдеться у повідомленні.

Дефіцит у енергосистемі значний.

"Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.

В інших регіонах поступово покриття споживання повертається до меж певних лімітів" , - додали в держкомпанії.

Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання повідомлять додатково.

Нагадаємо, під час чергової масованої ракетної атаки на українську інфраструктуру у п'ятницю, 10 лютого, ворог потрапив до енергетичних об'єктів у шести областях.