Укренерго: Дефіциту в енергосистемі немає, окрім Одеської області

Незважаючи на те, що з початком робочого тижня традиційно зросло споживання електроенергії, наявної потужності достатньо покриття потреб споживання, тому дефіцит відсутній. Про це повідомляє Укренерго.

У понеділок в Україні не застосовуються планові відключення світла, вимірювання фактичного споживання в областях проводяться відповідно до графіка. Єдиний виняток – ситуація в Одесі, де діють графіки погодинних відключень через пошкоджену мережеву інфраструктуру.

Крім того, у Київській області та столиці, а також у Хмельницькій, Житомирській областях у міру зростання споживання також можливе застосування планових відключень, щоб уникнути ризику навантаження обладнання.

Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на кількох теплоелектростанціях (ТЕС). Тому зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, що повною мірою покриває споживання.

Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Додатково продовжується імпорт електроенергії зі Словаччини.

На ряді електростанцій, пошкоджених під час ракетних та дронових атак росіян, продовжуються ремонти. Також ремонтні бригади працюють на всіх об'єктах магістральних мереж, пошкоджених внаслідок російських атак, для усунення мережевих обмежень та передачі електроенергії від генерації до споживачів.