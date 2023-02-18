Гайдай: На Кремінському напрямку Луганщини залишається важка ситуація

На Луганщині найважчим напрямком залишається Кремінський. Три населені пункти області Новоселівське, Макіївка та Куземівка вщент розбиті від обстрілів російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, суттєвих просувань ворога не зафіксовано, проте збільшилась кількість атак та обстрілів.

Також на Кремінському напрямку росіяни встановили потужний комплекс радіоелектронної боротьби, який ускладнює повноцінну ефективну роботу квадрокоптерів та безпілотників.

Як повідомляв Генштаб, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За останню добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 29 авіаційних ударів по території України. Здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.