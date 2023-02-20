У понеділок, 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва. Про це в своїх соцмережах повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

Президента США помітили на Михайлівській площі столиці. Під звук повітряної тривоги Байден разом з президентом України Володимиром Зеленським вшанував загиблих захисників України.

У понеділок, 20 лютого у Києві перекрили рух багатьма вулицями, включаючи центральні райони та райони, близькі до посольства США. Також у столиці було помічено великий кортеж.

20 лютого розпочинається дводенний візит президента США Джо Байдена до Європи: було анонсовано його поїздку до Польщі, присвячену роковинам повномасштабного російського вторгнення в Україну.