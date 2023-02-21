Bloomberg: Китай намагається бути посередником між Україною та РФ

Китай намагається переконати світ, що він є нейтральним гравцем, який може допомогти припинити війну Росії проти України.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Я не сумніваюся у прагненні Пекіна досягти миру, але в той же час пропозиція здається неймовірною. Щоб це заслуговувало на довіру, Китай мав би розглядатися як незалежна сторона. Проте Китай явно вибрав сторону в цьому конфлікті" , - сказав старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень імені С.

Раджаратнама Рафаелло Пантуччі, який є співавтором книги про Китай. зовнішня політика.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін досі не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським після вторгнення, попри те, що він розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним приблизно чотири рази за цей період. Пекін також неодноразово захищав деякі з мотивів Росії розпочати війну - головним чином, щоб опиратися розширенню НАТО - водночас наполягаючи, що він не підтримує саме вторгнення.

Зазначимо, що нещодавно Китай анонсував мирний план, який нібито допоможе закінчити війну Росії проти України. Подробиць мирного плану не оприлюднено, але Ван І сказав, що пропозиція включатиме заклики до поваги територіальної цілісності, захисту ядерних об’єктів і протидії використанню біохімічної зброї.

При цьому деякі лідери прийняли пропозицію скептично. Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що умовою будь-якої мирної угоди має бути виведення російських військ з України: "Справедливий мир не може означати, що агресор отримає винагороду".

Європейські посадовці, знайомі з планом, які побажали залишитися невідомими, сказали, що він включатиме заклики до припинення вогню та припинення поставок зброї в Україну. Вони сказали, що США та їхні союзники вважають, що Путін може висловити подібні думки під час виступу 21 лютого у Москві та потенційно запропонувати проєкт резолюції ООН 24 лютого, щоб конкурувати з резолюцією, яку підтримують прихильники України, які вимагають від Росії вивести війська та припинити бойові дії.

Попри те, що план Китаю, здається, має мало шансів на успіх, союзники США стурбовані, що пропозиція може викликати резонанс у країнах Глобального Півдня та потенційно залучити голоси в ООН. Так, багато країн за межами США та Європи відмовилися приєднатися до санкцій проти Росії та закликали до переговорів та можливого припинення вогню. У той же час попередні спроби посередництва зазнали невдачі.

Для Китаю мирна пропозиція допомагає створити образ Сі як глобального державного діяча, а також формує результат, який допоможе Пекіну. Деякі китайські учасники конференції були здивовані тим, як США та їхні союзники об’єднують Китай і Росію, і вони підкреслили необхідність протистояти цьому наративу.