ОВА: окупанти весь день били по Донеччинi, є загиблий і поранені

Російські окупанти протягом доби завдавали ударів по школі, пункту незламності, житлових будинках, промислових підприємствах, магазинах Донеччини – одна людина загинула, двоє отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Протягом дня росіяни завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли село Новий Комар, били артилерією та ракетою по Авдіївці".

Внаслідок обстрілів знищені або пошкоджені житлові будинки, школа, пункт незламності, автомобілі, магазини, кав'ярня та приміщення промислових підприємств.

У селі Іванопілля Костянтинівської громади внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє отримали поранення.