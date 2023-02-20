Глава МВФ Георгієва відвідала Ірпінь і зустрілася із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 лютого, зустрівся з головою МВФ Кристаліною Георгієвою у Києві, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Георгієва сказала, що уважно стежить за подіями в Україні, і високо оцінила діяльність української влади та інституцій, які «продовжують працювати, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення».

"Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію" , — заявила директорка-розпорядниця МВФ.

Георгієва відвідала Ірпінь і розповіла, що її вразило, як соціальна інфраструктура та мережі міста швидко відновилися та знову працюють. Президент подякував главі МВФ за підтримку і наголосив, що вона дозволяє Україні залишатися сильною.

"Це також зброя — зброя економічна, яка дає змогу нам, нашому суспільству, нашому бізнесу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, приходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ своєю діяльністю завжди дає правильні сигнали, тому дуже дякуємо за цей сигнал" , — сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram повідомив, що обговорив із Георгієвою та командою МВФ механізми фінансової підтримки України. Україна розраховує на нову велику програму на суму понад 15 млрд доларів, додав він.

"Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню" , — додав він і подякував МВФ за допомогу Україні.

17 лютого місія МВФ і представники України домовилися про перегляд моніторингової програми із залученням Ради директорів.