Британська розвідка: Чому в Україні все більше жертв серед цивільних

У британській розвідці відзначають, що у січні кількість випадків влучання в медичні та освітні заклади навіть зросла; причиною жертв серед українського цивільного населення називають передусім те, що РФ не особливо зважає на наслідки, коли застосовує зброю невибіркового ураження.﻿ Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 21 лютого, повідомляє Європейська правда.

Огляд цього разу цілковито присвячений питанню жертв серед українського цивільного населення, у ньому наводять цифри від інших структур. Так, на 13 лютого 2023 року в Офісі Верховного Комісара ООН з прав людини нарахували в Україні 18955 постраждалих цивільних за час повномасштабної війни, з яких 7199 осіб загинули. Організація при цьому визнає, що реальна кількість загиблих і постраждалих може бути більшою.

"Якщо грунтуватися на оцінках інших незалежних аналітиків, загинути могли понад 16 тисяч цивільних осіб" , - зазначають в огляді.

Розвідка відзначає, що протягом січня 2023 року спостерігалися все частіші випадки, коли внаслідок бойових дій під удари потрапляли медичні та освітні заклади.