США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї Росії - WSJ

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, можуть свідчити про те, що Китай думає над тим, чи постачати Росії зброю для війни проти України.﻿ Про це пише Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в Білому домі, повідомляє Новое время.

За даними співрозмовників газети, Китай досі поводився обережно, в основному обмежуючись купівлею у РФ нафти, однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.

За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше невизначеності. Втім, за оцінкою розвідок, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ.

Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.

Напередодні WSJ повідомила, що Сі Цзіньпін планує візит до Росії протягом найближчих місяців, де теж зустрінеться з Путіним. Минулого тижня Ван І зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Найближчими днями Пекін представить «документ із позицією» щодо України. Київ знає головні пункти плану, але чекає на повний текст.

Китай утримується від критики розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України і стверджує, що нібито займає «об'єктивну і справедливу позицію».

На початку січня Financial Times з посиланням на п’ять високопосадовців заявляло, що російський диктатор Володимир Путін не попереджав Китай про свої плани повномасштабного вторгнення в Україну. Один із чиновників повідомив, що Путін найближче підійшов до того, щоб поінформувати Сі Цзіньпіна, сказавши, що Росія «не виключає вжиття будь-яких можливих заходів, якщо відбудеться напад на російську територію».