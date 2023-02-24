ЄС не погодив нові санкції проти РФ

Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими, повідомляє Європейська правда.

Дипломати заявили, що було досягнуто згоди майже по всьому пакету, але Польща заперечує запропоновані обмеження на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це проблема.

"Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс" , - сказав польський урядовець на умовах анонімності.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, решту пунктів було узгоджено.

За словами двох дипломатів, у четвер увечері Комісія продовжила переговори із деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у п'ятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.

Заперечення Польщі стосується запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку із Росії. Ряд країн закликали до повної заборони, але намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 тисяч метричних тонн, сказав один із дипломатів ЄС.

За словами польського чиновника, це навіть більше за поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти, інші також висловили своє невдоволення винятками для певних компаній. Один із дипломатів ЄС сказав, що запропонована квота "позбавляє санкції сенсу".

Торгові дані показують, що імпорт із Росії не перевищував цієї квоти протягом останнього десятиліття.