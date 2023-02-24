Україна піднялася на дві позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Черговий єврокубковий тиждень завершився відносним успіхом для українських команд. У таблиці коефіцієнтів Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Україна піднялася на 14 місце, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Нічия "Дніпра-1" у Лізі конференцій та перемога "Шахтаря" у Лізі Європи дозволили покращити ситуацію у футбольному рейтингу країн. Прогрес України протягом тижня становив дві позиції.

На початку тижня Україна посідала 16-те місце. Проте, результати "спортклубівців" та "гірників" принесли 0,4 бала у загальну скарбничку. Наразі в активі України 29,300 балів. Цей показник дозволив обійти Чехію та Норвегію та піднятися на 14-те місце. Ця позиція збереже представництво у єврокубках на рівні п'яти команд.

За підсумками сезону 2022/23 Україна вже гарантовано не опуститься нижче. Усі прямі конкуренти в рейтингу втратили представників у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Більше того, Україна побореться зі Швейцарією за 13 місце. Тамтешній "Базель" зіграє до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Напередодні "Шахтар" здолав "Ренн" на виїзді у серії пенальті. У післяматчевій лотереї голкіпер "гірників" Анатолій Трубін парирував 3 удари бретонців. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував новачок Кевін Келсі.