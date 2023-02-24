Швеція може передати Україні десять танків Leopard 2

Швеція долучається до європейської підтримки України танками Leopard 2 - уряд у Стокгольмі хоче надати загалом десять танків типу 2А6 і 2А5 Leopard для запланованого оснащення двох українських танкових батальйонів, про що наприкінці січня оголосила Німеччина, повідомляє Європейська правда.

Шведський уряд спочатку не хотів підтверджувати цей крок у п'ятницю вранці. Міністерство оборони повідомило лише, що пакет з "новою підтримкою" для української армії має бути оголошений у другій половині дня.



Танки Leopard, які у Швеції називають Stridsvagn, можуть бути використані в першу чергу як доповнення до танкового пакету, який Німеччина зараз готує для України. Берлін пообіцяв поставити 14 одиниць типу 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

З кінця січня федеральний уряд закликав європейських партнерів, які мають танки Leopard 2, взяти на себе зобов'язання щодо поставок. З цією метою канцлер Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус та міністр закордонних справ Анналена Бербок провели численні переговори під час Мюнхенської конференції з безпеки наприкінці минулого тижня.

У п'ятницю з Польщі надійшли повідомлення про те, що перші танки Leopard були доставлені в Україну. Це старі моделі типу 2А4.

Уряд у Варшаві має намір організувати оснащення батальйону танками цього типу.

"Ми намагаємося бути прикладом для наслідування" , - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, оголосивши, що 14 танків Leopard 2 будуть надані.

Інші танки для бойової групи 2А4, як повідомляється, надійдуть з Канади і Норвегії на додаток до Іспанії.