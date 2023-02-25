Генштаб: ЗСУ відбили 70 російських атак на п'яти напрямках

За останню доби ЗСУ відбили близько 70 атак противника на пʼятьох напрямках. Протягом 24 лютого українські військові знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПлА: один типу Орлан-10, один — Зала та два — Ланцет-3, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари — по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.

Також артилеристи і ракетники ЗСУ уразили пункт управління росіян, два райони зосередження живої сили противника та три склади боєприпасів.

Російські окупанти за останню добу завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на напрямках фронту

Як повідомляє Генштаб, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити українські підрозділи з Серебрянського лісництва. Армія РФ обстріляла з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар'їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Серед них — Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них — Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.

За інформацією Генштабу, на тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

Знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста. Але, знаючи, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов’язкову умову їх наявності для отримання нового житла.

У Генштабі додали, що в Чеченській республіці РФ продовжується примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих із фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення «ахмат».