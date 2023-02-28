Мессі став найкращим футболістом за версією ФІФА
За версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), форвард збірної Аргентини та французького "ПСЖ" Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу 2022 року, повідомляє Українська правда.
У Парижі завершилася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards за підсумками 2022 за версією ФІФА.
Переможці у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022:
- найкращий гравець (чоловіки) - Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")
- найкращий гравець (жінки) - Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")
- найкращий тренер (чоловіки) - Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), який отримав із командою трофей ЧС-2022;
- найкращий тренер (жіночий футбол) - Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії);
- найкращий воротар (чоловіки) - Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла");
- найкращий воротар (жінки) - Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед");
- премія Пушкаша за найкращий гол – футболіст-ампутант Марцін Олексі (Польща, "Варта", Познань);
- приз фейр-плей – Лука Лочошвілі (Грузія);
- нагорода найкращим фанатам року - уболівальники збірної Аргентини;
- символічна збірна (чоловіки): Тібо Куртуа, Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджіл Ван Дейк, Каземіро, Лука Модріч, Кевін Де Брюйне, Ліонель Мессі, Карім Бензема, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе;
- символічна збірна (жінки): Крістіан Ендлер, Люсі Бронз, Мапі Леон, Венді Ренар, Лея Вільямсон, Олена Обердорф, Олексія Путельяс, Кіра Уолш, Сем Керр, Бет Мід, Алекс Морган.