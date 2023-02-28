Мессі став найкращим футболістом за версією ФІФА

За версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), форвард збірної Аргентини та французького "ПСЖ" Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу 2022 року, повідомляє Українська правда.

У Парижі завершилася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards за підсумками 2022 за версією ФІФА.

Переможці у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022: