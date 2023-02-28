Мессі став найкращим футболістом за версією ФІФА

Мессі став найкращим футболістом за версією ФІФА
Фото: Facebook

За версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), форвард збірної Аргентини та французького "ПСЖ" Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу 2022 року, повідомляє Українська правда.

У Парижі завершилася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards за підсумками 2022 за версією ФІФА.

Переможці у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022:

  • найкращий гравець (чоловіки) - Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")
  • найкращий гравець (жінки) - Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")
  • найкращий тренер (чоловіки) - Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), який отримав із командою трофей ЧС-2022;
  • найкращий тренер (жіночий футбол) - Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії);
  • найкращий воротар (чоловіки) - Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла");
  • найкращий воротар (жінки) - Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед");
  • премія Пушкаша за найкращий гол – футболіст-ампутант Марцін Олексі (Польща, "Варта", Познань);
  • приз фейр-плей – Лука Лочошвілі (Грузія);
  • нагорода найкращим фанатам року - уболівальники збірної Аргентини;
  • символічна збірна (чоловіки): Тібо Куртуа, Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджіл Ван Дейк, Каземіро, Лука Модріч, Кевін Де Брюйне, Ліонель Мессі, Карім Бензема, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе;
  • символічна збірна (жінки): Крістіан Ендлер, Люсі Бронз, Мапі Леон, Венді Ренар, Лея Вільямсон, Олена Обердорф, Олексія Путельяс, Кіра Уолш, Сем Керр, Бет Мід, Алекс Морган.

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