Киберполиция заблокировала 18 каналов и групп движения ЧВК Редан

Искусственное распространение субкультуры ЧВК Редан является попыткой российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию, чтобы вовлечь детей в противоправную деятельность, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранителям удалось заблокировать 18 каналов и групп, созданных для «раскрутки» этого молодежного движения и дестабилизации ситуации внутри страны. Оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники и администраторов этих информационных каналов.

"Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и обезопасить детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг" , — отметил Василий Богдан.

25−28 февраля в Киеве и многих областных центрах Украины полиция пресекла попытки сотен подростков организовать массовые драки в центре городов. Несовершеннолетние вдохновились российской субкультурой ЧВК Редан.