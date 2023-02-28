Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп руху ПВК Рьодан

Штучне поширення субкультури ПВК Рьодан є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, щоб залучити дітей до протиправної діяльності, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронцям вдалося заблокувати 18 каналів та груп, створених для «розкручування» цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела та адміністраторів цих інформаційних каналів.

"Щоб не дати ворогові успішно провести свою ІПСО та убезпечити дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося з адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків та закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля" , - зазначив Василь Богдан.

25-28 лютого в Києві та багатьох обласних центрах України поліція запобігла спробам сотень підлітків організувати масові бійки в центрі міст. Неповнолітні надихнулися російською субкультурою ПВК Рьодан.