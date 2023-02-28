Ситуация сложная: Минобороны направило подкрепление в Бахмут

Удержание Бахмута является стратегической задачей украинских военных и в город уже направлено подкрепление, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

"Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений" , — сказала она.

По словам Маляр, российские военные сконцентрировали основные усилия на захвате Бахмута, чтоб затем установить полный контроль над всей Донецкой областью.

Замминистра подчеркнула, что решение удерживать город является не политическим, а стратегическим.

Как сообщалось, Анна Маляр также заявила, что российские военные вынуждены заменять "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, поскольку большинство подразделений ЧВК "Вагнер" были уничтожены Вооруженными силами Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Бахмуте постоянно усложняется.