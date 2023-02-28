Ситуація складна: Міноборони направило підкріплення до Бахмуту

Утримання Бахмуту є стратегічним завданням українських військових і до міста вже направлено підкріплення, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів" , — сказала вона.

За словами Маляр, російські військові сконцентрували основні зусилля на захопленні Бахмуту, щоб потім встановити повний контроль над усією Донецькою областю.

Заступник міністра наголосила, що рішення утримувати місто є не політичним, а стратегічним.

Як повідомлялось, Ганна Маляр також заявила, що російські військові змушені замінювати "вагнерівців" на Бахмутському напрямку, оскільки більшість підрозділів ПВК "Вагнер" була знищена Збройними силами України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Бахмуті постійно ускладнюється.