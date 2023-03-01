В ВСУ рассказали, будут ли выходить из Бахмута

Группировка ВСУ выйдет из Бахмута Донецкой области, если командование примет такое решение. Сейчас такого решения нет, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый со ссылкой на CNN.

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удержания территории, мы это делаем (выводим войска), но делаем это организованно, без паники" , — заявил он.

"Только командование видит, насколько в данной ситуации есть такая необходимость. И тогда соответствующее решение принимается на заседании штаба. Могу сказать, что такого решения сейчас нет" , — добавил Череватый.

Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявляла, что удержание Бахмута является стратегической задачей украинских военных и в город уже направлено подкрепление.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский-мл. заявил, что ВСУ могут при необходимости стратегически отступить из Бахмута Донецкой области.