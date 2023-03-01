У ЗСУ розповіли, чи виходитимуть із Бахмута

Угруповання ЗСУ вийде з Бахмута Донецької області, якщо командування ухвалить таке рішення. Наразі такого рішення немає, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прессекретар Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий із посиланням на CNN.

"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу та нашій оперативній обстановці більша, ніж необхідність утримання території, ми це робимо (виводимо війська), але робимо це організовано, без паніки" , — заявив він.

"Тільки командування бачить, наскільки в даній ситуації є така необхідність. І тоді відповідне рішення ухвалюється на засіданні штабу. Можу сказати, що такого рішення зараз немає" , — додав Череватий.

Як повідомлялось, заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше заявляла, що утримання Бахмута є стратегічним завданням українських військових і до міста вже направлено підкріплення.

Радник президента України з економічних питань Олександр Роднянський-мол. заявив, що ЗСУ можуть за необхідності стратегічно відступити з Бахмута Донецької області.