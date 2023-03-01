Марченко: Миссия МВФ по Украине начнет работать в Варшаве через неделю

Миссия Международного валютного фонда по помощи Украины будет работать в Варшаве с 8 по 15 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

"Там мы будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы и т.д. Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там много вопросов внутренней дискуссии Фонда" , — сказал он.

По словам Марченко, в Совете директоров МВФ есть "определенные противоречия", поскольку не все страны поддерживают Украину. И наши представители работают над тем, чтобы противоречие устранить и добиться консенсуса, подчеркнул министр.

Он добавил, что миссия будет работать над четырехлетней программой, задача которой — провести необходимую коррекцию политик, чтобы Украина после войны вышла на уровень "более-менее" самообеспечения.

"Фонд пока не выдвигает неподъемных условий, которые мы не можем выполнить. Речь идет о программных, базовых вещах — обеспечении монетарной и фискальной стабильности, уменьшении уровня дефицита бюджета и обеспечении приемлемого уровня нагрузки на бюджет, а также хорошем госуправлении и обеспечении лучших корпоративных практик. И речь идет о программах антикоррупционного характера, которые являлись традиционно частью программ МВФ" , — пояснил министр.

Как сообщалось, 20 декабря 2022 Международный валютный фонд одобрил мониторинговую программу с привлечением совета директоров для Украины.