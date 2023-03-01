Марченко: Місія МВФ по Україні почне працювати у Варшаві за тиждеть

Місія Міжнародного валютного фонду з допомоги Україні буде працювати у Варшаві з 8 до 15 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду" , — сказав він.

За словами Марченка, в Раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі країни підтримують Україну. І наші представники працюють над тим, щоб протиріччя усунути та досягти консенсусу, підкреслив міністр.

Він додав, що місія працюватиме над чотирирічною програмою, завданням якої є провести необхідну корекцію політик, щоб Україна після війни вийшла на рівень "більш-менш" самозабезпечення.

"Фонд поки що не висуває непідйомних умов, які ми не можемо виконати. Йдеться про програмні, базові речі — забезпечення монетарної та фіскальної стабільності, зменшення рівня дефіциту бюджету і забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет, а також хорошого держуправління і забезпечення найкращих корпоративних практик. І йдеться про програми антикорупційного характеру, які були традиційно частиною програм МВФ" , — пояснив міністр.

Як повідомлялось, 20 грудня 2022 року Міжнародний валютний фонд схвалив моніторингову програму із залученням ради директорів для України.