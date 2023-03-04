Шойгу якобы побывал в Украине: проинспектировал окупантов и дал им по медали

Министр обороны России Сергей Шойгу якобы снова побывал на оккупированной территории Украины. Он проинспектировал захватчиков и дал им по медали, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении во время работы в зоне проведения СВО (войны - ред.)" , - говорится в описании под видео.

Как указано в сообщении российского Минобороны, Шойгу якобы заслушал доклад командующего группировкой оккупантов генерала Рустама Мурадова, командовавшего провальным наступлением на Угледар, а также других офицеров.

Также отмечается, что Шойгу поблагодарил своих захватчиков за оккупацию территории и якобы "героизм". Он вручил им за это так называемые "ордена мужества", награды "георгиевский крест" и медали "за отвагу".