Шойгу нібито побував в Україні: проінспектував окупантів і дав їм по медалі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито знову побував на окупованій території України. Він "проінспектував" загарбників та дав їм по медалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міноборони РФ.

"Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку під час роботи у зоні проведення СВО (війни - ред.)" , - йдеться в описі під відео.

Як вказано в повідомленні російського Міноборони, Шойгу нібито заслухав доповідь командувача угрупуванням окупантів генерала Рустама Мурадова, який командував провальним наступом на Вугледар, а також інших офіцерів.

Також зазначається, що Шойгу подякував своїм загарбникам за окупацію території та нібито "героїзм". Він вручив їм за це так звані "ордени мужності", відзнаки "георгіївський хрест" та медалі "за відвагу".