Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Фонд гарантирования вкладов начал выплату средств со счетов банка «Форвард»

С 1 марта ФГВФЛ начал выплату средств с текущих, карточных, сберегательных счетов и депозитов, срок действия которых закончился на день ввода временной администрации 7 февраля включительно. Средства выплачиваются в полном размере, включая проценты, начисленные состоянием на конец дня 7 февраля. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ состоянием на 7 февраля (доллар США – 36,5686 гривен, евро – 39,4045 гривен).

Выплаты производятся через 12 банков-агентов Фонда гарантирования вкладов. Пять из них предлагают получить выплаты дистанционно:

- Приватбанк;

- ПУМБ;

- Укргазбанк; - Пивденный; - Таскомбанк (через приложение мобильного банка Sportbank).

2. «Приватбанк» обновил процедуру идентификации клиентов в «Приват24»

Крупнейший государственный банк «Приватбанк» внес изменения в процедуру идентификации новых клиентов. Теперь после установки на смартфон мобильного приложения «Приват24» новые пользователи могут подтянуть персональные документы из приложения «Дія». По мнению представителей банка, это существенно упростит процедуру идентификации для новых клиентов. Далее можно лишь открыть digital-карту - и можно начинать пользоваться «Приват24».

3. Еще один банк начал оформлять карту «АТБ»

Компания «АТБ» продолжает расширять список банков-партнеров, выпускающих кобренд-карту. На уходящей неделе к «Райффайзен Банку» и «А-Банку» добавился государственный «Укргазбанк». Условия по карте те же, что и всегда: с ее помощью можно будет получить скидку в размере 5% на ряд товаров, которые предлагаются в сети магазинов «АТБ». Кроме того, «Укргазбанк» проводит различные акции, в рамках которых можно выиграть пополнение телефона на 100 гривен или сертификат на покупки в «АТБ» на 500 гривен.

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам в национальной валюте

Так, Sportbank объявил о повышении ставок по депозитам в гривне на 1%. Текущие процентные ставки в банке: на 1 месяц – 15% годовых;

на 3 месяца – 16% годовых;

на 6 месяцев – 17% годовых;

на 9 месяцев – 17,5% годовых;

на 12 месяцев – 18% годовых.

МТБ Банк повысил процентные ставки по депозитам на 3,6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – на 0,7%, до 15% годовых; на 6 месяцев – на 1%, до 16,5% годовых;

на 9 месяцев – на 0,9%, до 16% годовых;

на 12 месяцев – 0,8%, до 15,5% годовых.

5. Банки расширяют линейку депозитов

ПУМБ предложил новый депозит «Спокойный», срок действия – 1 месяц, процентная ставка – 11% годовых. Особенность этого депозита состоит в том, что можно досрочно расторгнуть договор, при этом начисленные проценты сохраняются. Кроме того, существует возможность пополнения депозита в течение всего срока действия договора.

Sense Bank (бывший «Альфа-Банк Украина») с 9 марта запускает новый депозит «Быстрый», сроком действия всего 3 дня и процентной ставкой в размере 13% годовых. При этом банк обещает, что доход будет начисляться за каждый день, включая день открытия.

Также появится вклад «Прибыльный» со сроком действия 7 и 14 дней и процентными ставками 13% и 14% годовых.