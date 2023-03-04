Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Фонд гарантування вкладів розпочав виплату коштів із рахунків банку «Форвард»

З 1 березня ФГВФО розпочав виплату коштів з поточних, карткових, ощадних рахунків та депозитів, термін дії яких закінчився на день введення тимчасової адміністрації 7 лютого включно. Кошти виплачуються у повному розмірі, включаючи відсотки, нараховані статком на кінець дня 7 лютого. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ на 7 лютого (долар США – 36,5686 гривень, євро – 39,4045 гривень).

Виплати здійснюються через 12 банків-агентів Фонду гарантування вкладів. П'ять із них пропонують отримати виплати дистанційно:

- Приватбанк;

- ПУМБ;

- Укргазбанк; - Південний; - Таскомбанк (через додаток мобільного банку Sportbank).

2. «Приватбанк» оновив процедуру ідентифікації клієнтів у «Приват24»

Найбільший державний банк "Приватбанк" вніс зміни до процедури ідентифікації нових клієнтів. Тепер після встановлення на смартфон мобільного додатку "Приват24" нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми "Дія". На думку представників банку, це суттєво спростить процедуру ідентифікації нових клієнтів. Далі можна лише відкрити digital-карту – і можна починати користуватися «Приват24».

3. Ще один банк почав оформлювати картку «АТБ»

Компанія АТБ продовжує розширювати список банків-партнерів, що випускають кобренд-карту. Минулого тижня до «Райффайзен Банку» та «А-Банку» додався державний «Укргазбанк». Умови по карті ті самі, що й завжди: з її допомогою можна буде отримати знижку у розмірі 5% на низку товарів, що пропонуються в мережі магазинів «АТБ». Крім того, «Укргазбанк» проводить різноманітні акції, в рамках яких можна виграти поповнення телефону на 100 гривень або сертифікат на покупки у «АТБ» на 500 гривень.

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами у національній валюті

Так, Sportbank оголосив про підвищення ставок за депозитами у гривні на 1%. Поточні відсоткові ставки банку: на 1 місяць – 15% річних;

на 3 місяці – 16% річних;

на 6 місяців – 17% річних;

на 9 місяців – 17,5% річних;

на 12 місяців – 18% річних.

МТБ Банк підвищив процентні ставки за депозитами на 3,6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – на 0,7% до 15% річних; на 6 місяців – на 1% до 16,5% річних;

на 9 місяців – на 0,9% до 16% річних;

на 12 місяців - 0,8%, до 15,5% річних.

5. Банки розширюють лінійку депозитів

ПУМБ запропонував новий депозит «Спокійний», термін дії – 1 місяць, процентна ставка – 11% річних. Особливістю цього депозиту є те, що можна достроково розірвати договір, при цьому нараховані відсотки зберігаються. Крім того, є можливість поповнення депозиту протягом усього терміну дії договору.

Sense Bank (колишній «Альфа-Банк Україна») з 9 березня запускає новий депозит «Швидкий», терміном дії лише 3 дні та процентною ставкою у розмірі 13% річних. При цьому банк обіцяє, що дохід нараховуватиметься за кожен день, включаючи день відкриття.

Також з'явиться вклад «Прибутковий» з терміном дії 7 та 14 днів та відсотковими ставками 13% та 14% річних.