Госстат: Средняя зарплата в Украине за 2022 год упала на 55 долларов

Среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году составила 14 847 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 5,9% выше, чем в 2021 году (14 014 гривен), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Между тем, с учетом официального курса НБУ зарплаты украинцев за 2022 год упали на 55 долларов до 459 долларов. Поскольку реальный курс доллара был выше, то изменение может быть более существенным.

Госстат пока не публикует данных по изменению реальной зарплаты за 2022 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 20,2%. Таким образом, реальные зарплаты за год сократились примерно на 14%.

Отметим, НБУ зафиксировал НБУ официальный курс гривны к доллару с 24 февраля на уровне 29,25 гривен за доллар и повысил его на 25% с 21 июля 2022 года до 36,6 гривен за доллар. При этом за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар.

Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата для назначения пенсий составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше чем за 2021 год (12 993,56 гривен).