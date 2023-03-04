Держстат: Середня зарплата в Україні за 2022 рік впала на 55 доларів

Середньомісячна зарплата українців у 2022 році становила 14 847 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 5,9% вища, ніж у 2021 році (14 014 гривень), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

З урахуванням офіційного курсу НБУ, зарплати українців за 2022 рік впали на 55 доларів до 459 доларів. Оскільки реальний курс долара був вищим, то зміна може бути істотнішою.

Держстат поки що не публікує даних щодо зміни реальної зарплати за 2022 рік, проте відомо, що середньорічна інфляція становила 20,2%. Таким чином реальні зарплати за рік скоротилися приблизно на 14%.

Зазначимо, НБУ зафіксував НБУ офіційний курс гривні до долара з 24 лютого на рівні 29,25 гривень за долар і підвищив його на 25% з 21 липня 2022 року до 36,6 гривень за долар. За 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% до 40,19 гривень за долар.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата для призначення пенсій становила 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).