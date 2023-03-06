Что будет с долларом в марте

График курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни напоминает знаменитые «американские горки», где сначала стремительно летишь вниз, а потом не менее быстро – вверх. Утром прошлого понедельника 27 февраля доллар в столичных оптовых обменных пунктах продавали по 39,60 гривен, а к обеду вторника 28 февраля ценник опустили более чем на 1 гривну – до 38,45-38,50 гривен. Сработал фактор конца месяца: банковские клиенты активно сдавали валюту, чтобы закрыть задолженность по кредитным картам.

Подешевевший «американец» вызвал нешуточный спрос, и уже к вечеру вторника (всего за несколько часов) доллар подорожал на 70 копеек: ценники подскочили до 39,15-39,20 гривен. На следующий день ситуация повторилась, разве что с меньшей амплитудой. К выходным доллар вновь вернулся к уровню 39 гривен, колебания стали слабее – и можно было подумать, что на рынок наконец-то вернулась стабильность. Но уже сегодня укрепление гривны возобновилось: с утренних 38,95-38,96 к вечеру доллар упал в цене до 38,83 гривен.

Аналитики расходятся во мнениях, что послужило главной причиной столь резкого укрепления гривны: ведь всего лишь две недели назад доллар стоил дороже 40 гривен. Основной причиной большинство называет необходимость банков привести свои резервы к возросшим (можно даже сказать, ужесточившимся) требованиям Национального банка. Именно это вынудило банки активно продавать иностранную валюту – как безналичную, так и наличную. Особенно отличился «Приватбанк», выставивший в последний день февраля на продажу доллар по 38,60 гривен. К этому добавился сезонный фактор роста предложения валюты от аграриев, а «контрольный выстрел» сделали клиенты банков, открывающие конвертационные депозиты. Многие из них продавали доллар по 39 гривен, чтобы затем купить его в банке на депозит по 37,40-37,45.

Неопределенность, царящая на валютном рынке, привела к перекосам между курсами в разных городах Украины. Так, по информации портала «Курс Украины», неожиданно высокий (относительно других городов) курс доллара был зафиксирован в понедельник во Львове: если в Киеве и Днепре к вечеру можно было купить наличного «американца» по 38,83 гривен, то во Львове цена равнялась харьковской – 38,95 гривен. Причем львовские опты готовы были покупать дороже, чем продавали киевские, что вызывало удивление и непонимание (обычно все было с точностью до наоборот).

Впрочем, главный вопрос все же был и остается: «Что дальше?» А точнее,

Что будет с долларом?

Мы уже писали﻿ прошлый раз, что не ждем роста цен на валюту ранее начала второй декады марта. Более того, считаем, что выручка от продажи цветов и праздничного ассортимента на 8 Марта вряд ли сможет привести к сколь угодно заметному скачку курса доллара. Верхняя граница диапазона колебаний на предстоящую неделю – 39,25-39,30 гривен. Однако наличие этого фактора, а также снижение активности банков в процессе продажи валюты не позволит и гривне сильно укрепиться. В связи с этим аналитики портала «Курс Украины» допускают, что ценники до пятницы 10 марта еще раз опустятся в район 38,45-38,50 гривен, но вряд ли станут ниже.

Уже с 13-14 марта ожидается подъем котировок, который продлится до 16 марта – дня, когда состоится очередное заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики. Никаких сюрпризов, скорее всего, оно не принесет. А поэтому с 17-18 марта доллар вновь может устремиться вниз.