Що буде з доларом у березні

Графік курсу долара на готівковому валютному ринку останніми днями нагадує знамениті «американські гірки», де спочатку стрімко летиш униз, а потім не менш швидко – вгору. Вранці минулого понеділка 27 лютого долар у столичних оптових обмінних пунктах продавали по 39,60 гривень, а на обід вівторка 28 лютого цінник опустили більш ніж на 1 гривню – до 38,45-38,50 гривень. Спрацював фактор кінця місяця: банківські клієнти активно здавали валюту, щоби закрити заборгованість за кредитними картками.

«Американець», що подешевшав, викликав неабиякий попит, і вже до вечора вівторка (всього за кілька годин) долар подорожчав на 70 копійок: цінники підскочили до 39,15-39,20 гривень. Наступного дня ситуація повторилася, хіба що з меншою амплітудою. До вихідних долар знову повернувся до рівня 39 гривень, коливання стали слабшими – і можна було подумати, що на ринок нарешті повернулася стабільність. Але вже сьогодні зміцнення гривні відновилося: із ранкових 38,95-38,96 до вечора долар упав у ціні до 38,83 гривень.

Аналітики розходяться в думках, що стало головною причиною такого різкого зміцнення гривні: адже лише два тижні тому долар коштував дорожче за 40 гривень. Основною причиною більшість називає необхідність банків привести свої резерви до збільшених (можна навіть сказати, посилених) вимог Національного банку. Саме це змусило банки активно продавати іноземну валюту як безготівкову, так і готівкову. Особливо відзначився Приватбанк, який виставив в останній день лютого на продаж долар по 38,60 гривень. До цього додався сезонний фактор зростання пропозиції валюти від аграріїв, а контрольний постріл зробили клієнти банків, які відкривають конвертаційні депозити. Багато хто з них продав долар по 39 гривень, щоб потім купити його в банку на депозит по 37,40-37,45.

Невизначеність, що панує на валютному ринку, призвела до перекосів між курсами у різних містах України. Так, за інформацією порталу «Курс України», несподівано високий (щодо інших міст) курс долара був зафіксований у понеділок у Львові: якщо у Києві та Дніпрі надвечір можна було купити готівкового «американця» по 38,83 гривень, то у Львові ціна дорівнювала харківській – 38,95 гривень. Причому львівські опти готові були купувати дорожче, ніж продавали київські, що викликало здивування та нерозуміння (зазвичай усе було з точністю до навпаки).

Втім, головне питання все ж таки було і залишається: «Що далі?» А точніше,

Що буде із доларом?

Ми вже писали минулого разу, що не чекаємо зростання цін на валюту раніше початку другої декади березня. Більше того, вважаємо, що виручка від продажу квітів і святкового асортименту на 8 Березня навряд чи зможе призвести до помітного стрибка курсу долара. Верхня межа діапазону коливань на майбутній тиждень – 39,25-39,30 гривень. Однак наявність цього фактора, а також зниження активності банків у процесі продажу валюти не дозволить і гривні сильно зміцнитись. У зв'язку з цим аналітики порталу «Курс України» припускають, що цінники до п'ятниці 10 березня ще раз опустяться до району 38,45-38,50 гривень, але навряд чи стануть нижчими.

Вже з 13-14 березня очікується підйом котирувань, що триватиме до 16 березня – дня, коли відбудеться чергове засідання правління НБУ з питань монетарної політики. Жодних сюрпризів, швидше за все, воно не принесе. А тому з 17-18 березня долар знову може поринути вниз.