Враг за сутки нанес 130 ударов по позициям ВСУ под Бахмутом

За прошедшие сутки российские войска около 130 раз ударили по позициям украинских бойцов на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Ведущая программы попросила Череватого прокомментировать слова командующего Сухопутными войсками Александра Сирского, который на днях сообщил, что бои за Бахмут "достигли наивысшей напряженности".

Спикер восточной группировки объяснил, что враг сейчас бросил на Бахмут свои лучшие подразделения и максимально концентрирует там артиллерийский огонь.

"В частности, за эти сутки (нанесено - УП) около 130 ударов различными артиллерийскими системами - ствольными и реактивными системами залпового огня - по нашим позициям на Бахмутском направлении".

Он уточнил, что обстрелы велись в районе Зализнянского, Дубово-Васильевки и Орехово-Васильевки.

Что предшествовало:

5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский снова посетил части, которые осуществляют оборону Бахмута, и заявил, что бои за город достигли наивысшего накала.