Ворог за добу завдав 130 ударів по позиціях ЗСУ під Бахмутом

Протягом минулої доби російські війська біля 130 разів вдарили по позиціях українських бійців на Бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Ведуча програми попросила Череватого прокоментувати слова командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, який днями повідомив, що бої за Бахмут "досягли найвищої напруженості".

Речник східного угруповання пояснив, що ворог зараз кинув на Бахмут свої найкращі підрозділи і максимально концентрує там артилерійський вогонь.

"Зокрема, за цю добу (завдано - УП) біля 130 ударів різними артилерійськими системами - ствольними і реактивними системами залпового вогню – по наших позиціях на Бахмутському напрямку".

Він уточнив, що обстріли велися в районі Залізнянського, Дубово-Василівки та Оріхово-Василівки.

Що передувало:

5 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.