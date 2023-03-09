В Киеве прогремели взрывы, предварительно есть попадания

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы, предварительно сообщают о попадании и пожар на Выдубичах, сообщает Украинская правда.

В Киеве на утро 9 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

По предварительной информации, есть попадание баллистической ракеты.

По словам очевидцев, есть прилет на Выдубичах.

На месте попадания наблюдается сильная задымленность, пожар, там "все черное".

Россияне запустили ракеты с баллистической траекторией полета из Курской области.