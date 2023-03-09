У Києві пролунали вибухи, попередньо є влучення

У Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи, попередньо повідомляють про потрапляння та пожежу на Видубичах, повідомляє Українська правда.

У Києві на ранок 9 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

За попередньою інформацією є попадання балістичної ракети.

За словами очевидців, є приліт на Видубичах.

На місці влучення спостерігається сильна задимленість, пожежа, там "все чорне".

Росіяни запустили ракети з балістичною траєкторією польоту Курської області.