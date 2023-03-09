У Києві пролунали вибухи, попередньо є влучення
У Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи, попередньо повідомляють про потрапляння та пожежу на Видубичах, повідомляє Українська правда.
У Києві на ранок 9 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
За попередньою інформацією є попадання балістичної ракети.
За словами очевидців, є приліт на Видубичах.
На місці влучення спостерігається сильна задимленість, пожежа, там "все чорне".
Росіяни запустили ракети з балістичною траєкторією польоту Курської області.
"Усі служби йдуть на місце. Докладніше - пізніше" , - додав мер.