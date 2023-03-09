На Львовщине 4 погибших в результате ночной атаки россиян

Четыре человека погибли во Львовской области в результате массированной атаки россиян ночью и утром 9 марта.﻿﻿ Сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.﻿, сообщает Украинская правда.

"В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, его уже потушили.

Глава ОВА отметил, что в момент падения ракеты погибшие находились у себя дома.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут быть другие люди.

По словам Козицкого, пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.