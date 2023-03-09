На Львівщині 4 загиблих внаслідок нічної атаки росіян

Чотири людини загинули у Львівській області внаслідок масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. Повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, повідомляє Українська правда.

"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа, її вже загасили.

Глава ОВА зазначив, що в момент падіння ракети загиблі перебували у себе вдома.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними можуть бути інші люди.

За словами Козицького, пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.