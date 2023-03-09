РФ обстреляла остановку и магазин в Херсоне – трое погибших
Российские войска утром 9 марта обстреляли город Херсон, в результате чего погибли три человека и как минимум двое получили ранения. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", - сообщил Ермак.
"На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отобрал жизни двух людей, стоявших на остановке. Обломки боеприпаса попали и в магазин – в помещении погибла женщина", - сообщили в Херсонской ОВА.
Начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук заявил, что за сутки 8 марта был один погибший человек и несколько раненых, а утром 9 марта от артобстрела погибло три человека: два человека на остановке и один – сотрудник магазина.
Кроме того, Офис генпрокурора сообщил о как минимум двух раненых в результате утреннего обстрела Херсона.