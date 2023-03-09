РФ обстріляла зупинку та магазин у Херсоні – троє загиблих

Російські війська вранці 9 березня обстріляли місто Херсон, внаслідок чого загинули троє людей і, як мінімум, двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російські терористи вранці обстріляли Херсон. Потрапили, зокрема, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинули 3 людини" , - повідомив Єрмак.

"На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту... Російський снаряд відібрав життя двох людей, які стояли на зупинці. Уламки боєприпасу потрапили і до магазину – у приміщенні загинула жінка" , - повідомили у Херсонській ОВА.

Начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що за добу 8 березня була одна загибла людина та кілька поранених, а вранці 9 березня від артобстрілу загинуло троє людей: дві особи на зупинці та одна – співробітник магазину.

Крім того, Офіс генпрокурора повідомив про як мінімум двох поранених внаслідок ранкового обстрілу Херсона.