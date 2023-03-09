Сырский: Актуальность удержания Бахмута только растет
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что актуальность удержания защитниками города Бахмут Донецкой области только растет.
"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды "Вагнера", - заявил Сырский.
Командующий обратил внимание на последние заявления владельца преступной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые подтверждают, что захват города развяжет руки оккупантам для дальнейшего наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике.
"Это еще раз доказывает очень важную роль БАХМУТА в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение", - подчеркнул Сырский.
Он добавил, что каждый день стойкого сопротивления дает защитникам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей российских захватчиков.