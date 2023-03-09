Сирський: Актуальність утримання Бахмута лише зростає

Командувач Сухопутних військ Збройних сил Олександр Сирський заявив, що актуальність утримання захисниками міста Бахмут Донецької області тільки зростає.

"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів та підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Водночас у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену та боєздатну частину свого війська - штурмові загони "Вагнера" , - заявив Сирський.

Командувач звернув увагу на останні заяви власника злочинної ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, які підтверджують, що захоплення міста розв'яже руки окупантам для подальшого наступу із застосуванням армійських та десантних частин на бойовій техніці.

"Це ще раз доводить дуже важливу роль БАХМУТУ у загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули під час штурму міста - тому яскраве підтвердження" , - наголосив Сирський.

Він додав, що кожен день стійкого опору дає захисникам дорогоцінний час зменшення наступальних потужностей російських загарбників.