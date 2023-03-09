"Укрэнерго" возобновило энергопитание ЗАЭС после ракетной атаки РФ
Специалисты "Укрэнерго" восстановили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами 9 марта, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним:
Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.