"Укрэнерго" возобновило энергопитание ЗАЭС после ракетной атаки РФ

Специалисты "Укрэнерго" восстановили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами 9 марта, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины" , - говорится в сообщении.

Напомним:

Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.